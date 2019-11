A-kasse i dagpengesag: Det er et usmageligt frontalangreb fra kommunen

- Vi er ikke en del af deres budget. Det er fuldstændig misforstået. Haderslev Kommune har ingen mulighed for at kigge os over skulderen – det har vi har staten til.

Sådan siger afdelingsformand Keld Pedersen fra 3F Vojens om brevet fra Haderslev Kommune, hvor kommunen bl.a. beder om opgørelser over, hvor mange medlemmer a-kassen har sanktioneret. En sanktion vil sige, at a-kassen for eksempel går ind og tager dagpengene fra den ledige

Både 3F og HK har modtaget brevet, og de mener, det er utidig indblanding.

- Hvis Haderslev Kommune har nogle a-kasser, som de mener ikke gør deres arbejde, så må de indkalde dem – i stedet for bare at tage a-kasserne over en bred kam.

Det er et frontalangreb på det danske system, vi har bygget op gennem hundrede år. Jeg synes, det er usmageligt. Ole Kjær, formand, HK Sydjylland

Brev sendt samme dag som redegørelse til ministeren

Haderslev Kommune skal spare penge. Pengene skal blandt andet findes blandt de ledige. Kommunen vil lade sin økonomi afgøre, om en borger kan få en pension eller andre ydelser. Det fremgår af et referat fra et møde i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 15. august 2019.

Allerede 29. oktober blev Haderslev Kommune kraftigt kritiseret for spareplanen på beskæftigelsesområdet til 10 millioner kroner. Det fik beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen (S) til at kræve en redegørelse fra Haderslev Kommune.

Redegørelsen blev sendt til ministeren 11. november – samme dag som jobcenteret i Haderslev Kommune også skrev til flere a-kasser om en opgørelse over deres sanktioner.

Læs også Besparelse på de svage: Nu kræver minister en redegørelse

Usmageligt pres for at spare på ledige

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets referat fremgår det: ”Handlemuligheden ligger imidlertid uden for jobcentrets handlemuligheder, men kan gøres til en politisk prioritet ved at lægge pres på a-kasserne”. Og brevet bliver netop opfattet af a-kasserne som et upassende pres.

- Det er et frontalangreb på det danske system, vi har bygget op gennem hundrede år. Jeg synes, det er usmageligt, siger formand for HK Sydjylland, Ole Kjær, til TV SYD.

Han bryder sig ikke om skjulte dagsordener og mistillid.

- Haderslev Kommune siger jo indirekte, at der er nogle mennesker, der har fået nogle penge, som de ikke skulle have haft – og at der er nogen, der ikke har holdt godt nok øje med det, forklarer Ole Kjær.

Lokal kontrol er ikke specielt smart

Karsten Holm, der er arbejdsmarkedspolitisk konsulent i LO Sydjylland og udtaler sig på vegne af de lokale LO’ere i Sydjylland, forstår heller ikke Haderslev Kommune.

Det får ikke folk i arbejde, og det er heller ikke noget Haderslev Kommune kommer til at tjene penge på. Karsten Holm, arbejdsmarkedspolitisk konsulent, LO Sydjylland

- Det er ikke specielt smart at stramme op lokalt – og bruge så mange ressourcer på at overvåge a-kasserne. For de er forvejen kraftigt overvåget at staten (af STAR – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, red.).

Han kan heller ikke se besparelsen for kommunen.

- Det får ikke folk i arbejde, og det er heller ikke noget, Haderslev Kommune kommer til at tjene penge på, siger Karsten Holm og fortsætter:

- I virkeligheden fremstår det ikke specielt klogt. De kunne i stedet have inddraget deres samarbejdspartnere og sagt: Vi skal finde nogle penge. Så kunne vi have talt om en løsning.

Læs også Besparelser i jobcenter kan være ulovlige

Tavs borgmester

TV SYD har flere gange forsøgt at få borgmester i Haderslev Kommune, H. P. Geil (V), til at kommentere på sagen. Det samme gælder 1. viceborgmester og formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Jon Krongaard (DF). Ingen af dem er vendt tilbage på vores henvendelser.