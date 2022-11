Kystsikringsprojekt ved Kelstrup Strand er klar - men pengene mangler

Behovet er aktuelt og akut

Man skal bare have været tæt på området for at se, at der er et behov for at kystsikre stedet. Siden onsdag har Kelstrup Strand været oversvømmet. Ikke mindst hos Egon Mortensen, der har sommerhus tæt på selve kysten.

I går stod der godt en halv meter vand ind på hans sommerhusgrund. Vandpumper har dog så småt fået bugt med vandmængden, men i takt med at dagen er skredet frem har vandet på ny fundet frem til Egon Mortensens grund, så da TV SYD taler med ham, er Beredskabsstyrelsen i gang med vandpumperne.