Naboer til flyvestation Skrydstrup meget skuffede over forsvarsministeren

Naboerne til Flyvestation Skrydstrup tog i dag turen til Christiansborg, hvor de fik foretræde for forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem.). De er utilfredse med den kompensationsmodel, som regeringen har lagt op til skal gælde i forbindelse med støjgener fra de kommende F35 fly.

Her opererer man med en rød og en gul zone.

Husene i rød zone ligger tættest på støjen fra de kommende F35 fly. Her får naboerne mulighed for at få deres hus købt af staten.

Men bor man lige på den anden side af grænsen, altså lige inde i den gule zone, har man kun mulighed for at få sit hus støjisoleret eller få 70.000 kroner.

Forsvarsminister Trine Bramsen (Soc.dem.) møder naboer til Flyvestation Skrydstrup.

Modellen er ikke retfærdig, mener naboerne til Flyvestation Skrydstrup.

- Vi har huse, hvor man har beregnet en overflyvningsstøj på 100db, og lige ved siden af har man beregnet en støj på 99,9 db. Det betyder, at den ene husejer får opkøbt sin bolig, mens den anden få meter væk får 70.000 kroner eller tilbud om støjisolering. Det er jo ikke en retfærdig behandling, siger Agnes Østergaard Rosenlund, formand for Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, som i dag var på Christiansborg sammen med naboer til flyvestationen.

Forsvarsminister urokkelig

Men det er sådan, det bliver, lød det fra forsvarsministeren i dag.

- Vi er ikke juridisk forpligtede til at erstatte de borgere. Vi gør det alligevel, og derfor synes jeg også, det er en rimelig model, og jeg synes, det er en rimelig behandling af borgerne, mener forsvarsminister Trine Bramsen.

En trist melding for flyvestationens naboer.

- Der er trukket en grænse, og den kan ikke laves om. Jeg er så skuffet. Der blev stillet mange gode spørgsmål til ministeren, men Trine Bramsen svarede stort set ikke på noget af det, mener Agnes Østergaard Rosenlund.

Agnes Østergaard Rosenlund så gerne, at der kom en mere gradueret erstatningsmodel, og et ikke så skarpt skel mellem den røde og den gule zone:

- Jeg tror, at i det lange løb ville en sådan mere retfærdig model ikke blive dyrere for staten, da man så ville holde området i funktion i stedet for at lukke det ned.

Det er tredje gang, naboerne til Flyvestation Skrydstrup har foretræde for forsvarsudvalget. De skal nu indsende et høringssvar inden den 7. februar, hvor fristen udløber.

Forsvarsudvalget skal have syn for sagen

Desuden vil naboerne invitere forsvarsudvalget til Skrydstrup.

- Vi har nu tre gange være på Christiansborg. Nu er det på tide, de kommer og besøger os og ser, hvad det er, vi snakker om, siger Agnes Østergaard Rosenlund.

Desuden håber Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer, at de kan få indsigt i de spørgsmål, som Forsvaret har stillet kammeradvokaten, men det er de blevet nægtet af forsvarsminister Stine Bramsen.

- Vi vil meget gerne vide, hvad der er spurgt om, og hvad kammeradvokaten har svaret. Det betyder noget for os at kende svarene i den videre behandling af sagen, mener Agnes Østergaard Rosenlund.