Nyt, imponerende gavlmaleri – Andreas spraymaler genforeningen

Storegade i Haderslev ligner sig selv - med undtagelse af gavlen på nummer 51. Den er nemlig ikke hvid længere, for 27-årige Andreas Welin fra Sønderborg har lavet et gavlmaleri med spraymaling.

Malerier kan sige meget mere, end ord kan. Andreas Welin, streetartkunstner

Gennem streetart-kunsten har sønderjyden formået at bruge den store husgavl til at udtrykke et bestemt motiv, som han har valgt med omhu.

- Maleriet er to kvinder, der spejler sig i hinanden. Den bagerste er en slesvigsk kvinde, som holder dobbeltegen, der er et symbol på det slesvigske, mens kvinden i forgrunden er sønderjyde. Hun holder en blodbøgsgren, som var det, man plantede i dansksindede haver. Blodbøgen skjuler hun bag ryggen, fordi den var hemmelig for tyskerne, siger kunstneren og tilføjer, at kvinderne derfor symboliserer springet fra fortiden til nutiden. Fra tysk til dansk.

Officiel afsløring: Den 9. juni klokken 14 vil den officielle afsløring af gavlmaleri finde sted på Storegade 51 i Haderslev. Formanden for Kultur og Fritid i Haderslev Kommune, Kjeld Thrane vil stå for afsløringen. Projektet er et samarbejde mellem Andreas Welin, Haderslev Kommunes 2020 fondsmidler, Kultursamvirket for Haderslev Kommune og Haderslev Kunstforening. Kilde: Haderslev Kunstforening Se mere

Sådan så Andreas' gavlmaleri ud undervejs i processen. Foto: Privatfoto

Genforeningen bringer streetart til Sønderjylland

Det er i år 100 år siden, at Sønderjylland igen blev dansk. Mange arrangementer i løbet af året skulle markere genforeningen, men coronakrisen aflyste fejringen.

Andreas Welin er ærgerlig over aflysningerne, for det var netop markeringen af 100-året, som var anledningen, han havde ventet på.

- Jeg vil jo gerne sprede streetarten i Sønderjylland, og så har jeg ledt efter en anledning til at gøre det, og der synes jeg, genforeningen var super god. Sønderjylland har jo en masse historie, der er vigtig at fortælle i dag, så jeg synes, det var en super god ide at gøre opmærksom på 100-året på en lidt mere ungdommelig måde, siger sønderjyden.

Han mener, at streetarten kan være med til at vise historiske budskaber til den yngre generation.

Sønderjyde i udlandet

Det er langt fra første gang, at Andreas Welin finder spraydåserne frem. Han har altid tegnet, men som 18-årig fik han øjnene op for streetart.

Han kontaktede graffitikunstneren L:Ron:Harald, som hjalp den unge knægt ind i streetartmiljøet.

- Vi fik lov at male tunneller og meget andet af Sønderborg Kommune, og derefter tog min karriere fart. Jeg oplevede streetart i byer som New York og Melbourne, hvor jeg malede og assisterede andre store kunstnere, og det jeg har lært ude i verden, vil jeg nu gerne tage med tilbage til Sønderjylland, siger sønderjyden, der til daglig bor i København.

Streetartkunstneren har malet over 500 store og små værker, og han lever i dag af at være kreativ med spraydåserne.

- Malerier kan sige meget mere, end ord kan. Når man siger noget med ord, så er betydningen låst til ordet. Når man maler, så er det op til ens egen fantasi og kreativitet at fortolke, hvad maleriet vil sige, konkluderer kunstneren.

Andreas Welin rydder op efter at have færdiggjort det store gavlmaleri på Storegade 51 i Haderslev. Foto: Anne Bolding, TV SYD