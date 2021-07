Opdateret: Tre mænd anholdt for drab

Artiklen er opdateret klokken 21.00.

En 35-årig mand er fredag formiddag fundet dræbt i en lejlighed i Haderslev. Tre mænd er anholdt i forbindelse med drabet, og de skal lørdag fremstilles i grundlovsforhør i retten i Sønderborg.



Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet modtog i dag klokken 09.30 en anmeldelse om, at der var afgivet skud i en lejlighed i Damgade i Haderslev. I lejligheden fandt den første patrulje på stedet en 35-årig mand, der var afgået ved døden.

Anholdt på to adresser

Politiet oplyser, at man efterfølgende uden dramatik anholdt to mænd på forskellige adresser i Haderslev. De er mistænkt i forbindelse med drabet. De to mænd er henholdsvis 33 og 55 år gamle. Siden blev også en 34-årig mand anholdt.

Syd- og Sønderjyllands Politi har brugt mange timer på stedet for at lave tekniske undersøgelser, ligesom politiet fredag aften ville være til stede med det, politiet kalder "tryghedsskabende patruljer".

Vidner søges

Hvis der er vidner, som har observeret noget, bedes de kontakte Syd- og Sønderjyllands Politi på 114.

Politiet har i øjeblikket ikke yderligere oplysninger om drabet. Der er således ingen oplysninger om, hvad motivet kan være.

Lørdag klokken 10-13 står politibussen ved Ny Erlevvej/Omfartsvejen i Haderslev. Her tager to betjente en snak med de lokale borgere for at skabe tryghed – og måske få yderligere oplysninger til sagen.