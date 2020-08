SønderjyskE forstærker sig med amerikaner

I denne sæson endte SønderjyskE i den tunge ende af superligaen, da de ikke røg med i slutspillet om mesterskabet. I forsøget på at klare sig bedre i den kommende sæson, har klubben hentet en 22-årig amerikaner.

I de næste to år skal angriberen Haji Wright forsøge at gøre sine hoser grønne i det sønderjyske. Senest har han spillet i den hollandske Æresdivison og før det i Bundesligaen for Schalke 04.

- Det er en spiller, der har haft nogle vanvittige forudsætninger, og som stadig har det, men han mangler det endelige gennembrud. Vi har i flere sæsoner vist, at vi er gode til at tage spillere ind, som man kan se kan en masse, men stadig mangler det sidste for at knække koden, siger sportschef Hans Jørgen Haysen.

- Vi får en spiller, der er stor, og på den måde er han en anderledes angriber, end dem vi har i forvejen. Han skal tage konkurrencen op med Peter Christiansen og Anders K. Jacobsen. Han giver os nogle andre strenge at spille på, siger Hans Jørgen Haysen.

Amerikaneren har spillet 50 ungdomslandskampe for USA. Den erfaring kan han tage med til sin første træning mandag.

- Jeg har mange mål med mit ophold i SønderjyskE. Først og fremmest skal vi vinde en masse kampe, men jeg vil også vinde nogle trofæer med klubben. Derudover vil jeg score en masse mål, så jeg kan hjælpe holdet til det, siger Haji Wright.

22-årige Haji Wright skal med sin højde og fysik forsøge at hjælpe SønderjyskE til flere mål i den kommende sæson. Foto: SønderjyskElitesport