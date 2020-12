Tove frygter smitten: Luk kirken og drop julegudstjenesten

Da Tove Laursen onsdag fulgte med i Mette Frederiksens præsentation af nye nedlukninger, havde hun et stort ønske.

- Jeg sad midt i aftensmaden og tænke - bare nu kirkerne også bliver lukket til jul, fortæller hun.

Tove Laursen er til daglig graver og kirketjener ved Jegerup Kirke ved Vojens, og hun frygter for de kommende arbejdsdage, hvor hun skal afsted til julegudstjeneste.

- Jeg er nervøs for at blive smittet med corona, og at det går ud over min familie. Juleaftensdag har vi tre gudstjenester i kirken, og der er plads til 84 personer hver gang. Det er jo langt over de 10 personer, som ellers gælder for forsamlinger, siger hun.

Underskriftindsamling vokser

Tove Laursen er en af de over 1200, der i skrivende stund har skrevet under på en underskriftindsamling, der vil have kirkerne lukket frem til 3. januar.

Underskriftindsamlingen er startet af organister og kirkesangere og den opfordrer regeringen og biskopperne til at lukke for kirkerne, fordi de er bekymrede for kirkepersonalets sikkerhed og tryghed.

Samtidig skriver de i opslaget, at de den seneste tid har hørt om flere eksempler, hvor hele kirkekor, præster, kirketjenere og dele af menigheden er blevet smittet på trods af afstand, afspritning af hænder osv. De er altså blevet smittet under de samme retningslinjer, der nu skal sikre, at julegudstjenesterne ikke udvikler sig til supersprederbegivenheder.



Biskop er glad for de åbne kirker

Biskop i Ribe Stift Elof Westergaard kender godt til underskriftindsamlingen, men han mener, at kirkerne er i stand til at afvikle julegudstjenesterne på en forsvarlig måde.

- Det viste vi jo i foråret, men selvfølgelig skal vi holde de restriktioner, der er, men jeg har stor tillid til, at det kan de enkelte kirker godt håndtere, siger Elof Westergaard.

Ifølge biskoppen er netop julen en vigtig tid for kirken, og han er glad for, at de ikke er blevet en del af den seneste nedlukning.

- Vi har brug for at se hinanden og være sammen, siger han.

Glad for sit arbejde som graver og kirketjener

Tove Laursen understreger, at hun er meget glad for sit arbejde ved Jegerup Kirke, og det er ikke fordi, hun ikke vil arbejde i julen, men hun mener, det er forbundet med en for stor risiko at afholde de årlige julegudstjenester i den nuværende situation.

- Jeg skal følge folk ind i kirken, jeg skal gøre rent efter dem, og når der er tre gudstjenester på samme dag, er der kun kort tid til at sørge for ordentlig rengøring, siger Tove Laursen.