29-årig varetægtsfængslet i to uger efter skudepisode

Fredag eftermiddag blev et større område i et villakvarter afspærret et en anmeldelse om et mistænkeligt forhold i en villa.

Ifølge vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi er der hverken tale om dræbte eller tilskadekomne personer i forbindelse med hændelsen.



Politiets efterforskning førte lørdag middag til fremstillingen af en 29-årig mand i grundlovsforhør. Han er blandt andet sigtet for at have skudt igennem ruderne på et hus.