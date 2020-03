En søndag uden gudstjenester i kirkerne - derfor går præster på netttet

Alle gudstjenester er aflyst i de kommende 14 dage. Præsterne er fortsat tilgængelige for mennesker, der har brug for det.

- Lige nu må vi alle hjælpe med at forsinke smittespredningen. Det er svært at skulle aflyse søndagens gudstjeneste og de øvrige gode begivenheder, hvor mennesker samles i folkekirken. Præsterne står selvfølgelig stadig til rådighed for samtaler, også for mennesker, der føler sig ramt af ensomhed og frygt i denne situation. Og så må vi glæde os til den dag, hvor vi igen kan samles, siger biskop i Haderslev Stift, Marianne Christiansen.

Præster går virtuelt

Den moderne teknologi og de sociale medier kommer dog også kirkerne og præsterne til hjælp.

I det meget aktive Løsning Sogn ved Hedensted er sognepræst Sune Skjold Skarsholm søndag formiddag klar med en live-streamet gudstjeneste fra sit eget hjem. Gudstjenesterne vil være med en forkortet liturgi.

- Mennesker har i disse dage også brug for åndelig omsorg. Når folk ikke kan komme til kirken, må vi komme til folket på virtuel vis, siger Sune Skjold Skarsholm til TV SYD inden søndagens gudstjeneste streames via YouTube.

Løsning Kirke sender også live-streamet morgenbøn alle dage undtagen søndag.

300 fulgte med på YouTube

De traditionelle gudstjenester i Løsning Kirke er altid velbesøgte med 200 til 300 kirkegængere - og på You Tube var der ved livestreamingen konstant over 300 seere.

Gudstjenesten kan ses eller genses her

Efter opfordring fra landets biskopper arbejder præster og sogne en lang række steder med lignende tilbud om virtuelt kirkeliv.