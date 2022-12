Håndboldformanden Tobias frygter - at hallejestigninger vil dræbe idrætten i Hedensted

Stigning på flere hundrede tusinde kroner

Håndboldklubben kan eksempelvis kigge ind i en trecifret økonomisk regning i det nye år.



- Det kommer til at betyde for os, som det er lige nu, at vores driftsbudget kommer til at stige med 80 procent. Det er 325.000 kroner vi skal ud at finde for at drive håndboldklub på den måde, vi gerne vil drive håndboldklub på, siger Tobias Venø Holland, formand i Østjysk Håndboldklub Hedensted.

Og det vil formentlig få den umiddelbare konsekvens, som vi også har beskrevet her på TV SYD, at kontingentet for klubbens medlem vil få et nøk opad. Der er nemlig mange alternativer i værktøjskassen, lyder det fra formanden.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at finde sponsorater og andre måde at tjene penge på. Kan vi gå ud og lave et eller andet arbejde for at løse det, så vil vil gøre alt hvad vi kan. Vi kan også spare på vores frivillige, men vi er i forvejen presset på frivillige. Hvis vi fjerner de få goder, der er, kommer der så nogen? Og så kommer det måske alligevel til at slå idrætten ihjel, siger formanden.