Udvalgsnæstformand vil i dialog med sportsklubberne om halleje-model - men det bliver først efter nytår

Det bliver i 2023 dyrere for Hedensted Kommunes idrætsfællesskaber at leje de indendørs faciliteter, og som vi tidligere har beskrevet her på tvsyd.dk, så kan den regning havne videre hos de udøvende foreningsmedlemmer.

Noget, som har fået nogle medlemmer til at fortælle om, at de så vil være nødt til at melde sig ud.