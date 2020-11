Minksag får Mogens Jensen til at gå af

Det er de seneste ugers kritik i håndteringen af coronasmitte i de danske minkbesætninger, der får Mogens Jensen til at gå af.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

- For at jeg som minister skal kunne varetage mit hverv, er det afgørende, at jeg har den fornødne tillid i Folketinget. Ikke mindst i en situation hvor mit ministerium står over for den store opgave, det er at sikre en grøn klimaomstilling af dansk landbrug. Da jeg har den klare vurdering, at jeg ikke længere har den tilstrækkelige opbakning blandt et flertal af Folketingets partier, har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen, siger Mogens Jensen.



Regeringens beslutning om at slå alle mink ned har været udsat for hård kritik, da det efterfølgende kom frem, at der ikke var lovhjemmel til at slå mink ned uden for de smittede zoner.

Derudover har der været kritik af regeringens strategi i forhold til at begrænse smitten på de danske minkfarme. Begge dele har Miljø- og Fødevareministeriet udarbejdet redegørelser for.

Minkavlere vil have undersøgelse