64-årig stukket flere gange i ansigtet

Opdateret med information om fængsling og den sigtedes alder er rettet til 30 år efter politiet ændrede oplysningen fra 29 år.

Onsdag eftermiddag blev en 64-årig mand i Horsens overfaldet og stukket flere gange i ansigtet med en knivlignende genstand. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er en 30-årig mand blevet fængslet i surrogat efter et grundlovsforhør torsdag formiddag, da han er sigtet for at have overfaldet manden på Hybenvej i Horsens klokken 14.30.