76-årige Allan vil dyrke karate til den dag, han dør

Der er kontrol over hver en bevægelse, når 76-årige Allan Rønne har iført sig sin hvide gi-kimono og sit sorte bælte.

- Hemmeligheden er, at man ikke holder pause og springer over en dag, siger han.

I 22 år har han dyrket karate mindst to timer om dagen, og selvom han er begyndt senere end de fleste, har han på de to årtier tilføjet en høj rangering med sort bælte og 5. Dan, to bronzemedaljer til VM og en guldmedalje til EM til CV'et.