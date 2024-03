AC Horsens præsterer økonomisk trods sportslig skuffelse

Man vil investere endnu mere i eget akademi, så man fremover kan udvikle flere spillere selv. Man forventer, at den investering vil begynde at give pote om et år eller to.

Horsens endte uden for top-6 i 1. divisions grundspil og skal derfor ikke spille om oprykning i år.

Fra den kommende sæson har man sikret sig Brøndby-assistent, og tidligere Horsens-spiller, Martin Retov som ny cheftræner.