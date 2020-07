Bo Henriksen stopper i Horsens næste sommer

AC Horsens’ manager Bo Henriksen stopper i klubben, når hans kontrakt udløber i sommeren 2021.

Det meddeler superligaklubben i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

- Jeg kom til klubben i sommeren 2014, da AC Horsens havde store økonomiske udfordringer, og egenkapitalen var mere eller mindre væk. Så der lå en masse udfordringer og en ny økonomisk virkelighed, hvor vi skulle tilpasse den sportslige sektor ud fra nogle strenge økonomiske rammer, siger Bo Henriksen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Det har været en fantastisk oplevelse at være med til at genskabe en kultur og en ydmyghed omkring AC Horsens, som i den grad har medvirket til de sportslige resultater, vi har opnået.

I denne sæson var AC Horsens igen på nedrykningskurs, men flotte resultater efter coronapausen sikrede endnu en sæson i Superligaen. Blandt andet med sejre over mestrene fra FC Midtjylland og Brøndby.

Bo Henriksen Navn: Bo Bjørnholt Henriksen. Født: 7. februar 1975 (45 år). Fødested: Roskilde, Danmark. Nationalitet: Dansker. Trænerkarriere: 2006-2014: Brønshøj BK. 2014-: AC Horsens. Spillerkarriere: 1994-1997: OB. 1998-2002: Herfølge. 2001: BK Frem (udlejning). 2001-2004: Kidderminster i England (første år som udlejning). 2004: Bristol Rovers i England. 2004-2005: Køge. 2005: Valur på Island. 2005: Fram Reykjavik på Island. 2005-2006: Victory på Maldiverne. 2006: IBV på Island. 2006-2011: Brønshøj (spillende træner). Meritter som træner: Sikrede Horsens oprykning til Superligaen i sæsonen (2015/2016). Kvalificerede Horsens til mesterskabsspillet i Superligaen (2017/2018). Meritter som spiller: Dansk mester med Herfølge (2000). Vinder af Maldives President's Cup med Victory (2005). (Kilde: Transfermarkt.com.) Se mere

Direktør: Flot indsats i seks år

AC Horsens’ direktør Kristian Nielsen betegner Bo Henriksen som en fantastisk katalysator i en årrække.

- Jeg kan kun rose Bo Henriksen for en rigtig flot indsats gennem seks år. Han har været med til at skrive historie i AC Horsens, og han har i den grad været med til at rykke klubben på alle parametre. Han har store fodboldfaglige og menneskelige kvaliteter, og der er ingen tvivl om, at han har sat et markant aftryk i klubben. Han er den næstlængst siddende cheftræner i 3F Superligaen, og han bliver heldigvis hos os i næste sæson, hvilket vi glæder os over, udtaler Kristian Nielsen.

Spillende træner i Brønshøj

Bo Henriksen har spillet over et hundrede superligakampe for OB og Herfølge Boldklub.

Han begyndte sin karriere i fynske OKS og har også spillet i de danske klubber Frem og Køge. I Herfølge var han med til at vinde det danske mesterskab i 2000, hvorefter han blev hentet til engelske Kidderminster af Jan Mølby.

I det britiske nåede han også at spille for Bristol Rovers. Inden han kom til Brønshøj som spiller, var han en tur omkring flere færøske klubber. I Brønshøj var han i nogle år spillende træner. I 2014 skiftede han til AC Horsens som træner.