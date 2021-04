Butikschefen fik en travl første åbningsdag i år

Og selvom det er en ganske almindelig tirsdag, så lader de ikke vente på sig længe. Butikschefen har valgt at tage den første del af dagen til klokken 13 alene i butikken, men hun får hurtigt travlt, da mange vil ind og prøve og købe sko.

- Det havde jeg ikke lige regnet med, vil jeg sige. Det er bare dejligt, fortæller den travle butikschef bag kassen med et smil.

Ingen genåbningsfest

I skobutikken har de ikke lavet særlige tilbud eller pyntet op for at fejre årets første åbningsdag. De vil ikke gøre noget ekstra for at samle folk. Og det gør sig gældende i flere af butikkerne og også i centret.

For selvom centerdirektøren beskriver genåbningsdagen som lige så spændende som juleaften, så er der ikke gjort klar til fest:

- Der er masser af kunder her, men det er stille og roligt, og vi har ikke gjort noget ekstraordinært i dag. Vi har åbnet dørene og budt indenfor, og det har kunderne bare taget rigtig godt imod, fortæller centerdirektør, Anette Vestergaard.

De større indkøbscentre på over 15.000 kvadratmeter må vente med at åbne til den 21. april, mens de mindre centre på under 15.000 kvadratmeter har måtte åbne i dag. Indkøbscentrene har været lukket siden den 17. december.