DMI advarer om monster-regn

Samtidig med regnvejret vil det også blive temmelig blæsende fra sydvest med jævn til hård vind.

De store mængder vand kan påvirke trafikken, og der er risiko for strømafbrydelser. DMI råder til at tjekke tagrender, nedløbsrør og afløbsriste for at undgå oversvømmelser.

Det er også en god ide at sætte farten ned ved bilkørsel i kraftig regn for at undgå akvaplaning, og kør ikke ud i store vandpytter eller oversvømmede vejstrækninger, hvor du ikke kan vurdere dybden.