Ernst fik varmecheck, selvom han har fjernvarme: - Det er et system, der slet ikke virker

Prisen på træpiller er de seneste år fordoblet, og det betyder store stigninger i varmeudgifterne hos Bente Thygesen og hendes mand, der bor i Maugstrup nordøst for Vojens. De bruger årligt 15.000 kroner mere på træpiller end for et år siden. En varmcheck får de dog ikke, og det ærgrer Ernst Nielsen.

- Det er jo et system, der slet ikke virker, siger han.

Styrelsen har ikke begået fejl

Selvom Ernst Nielsen ikke føler sig berettiget til pengene, så kan han ikke sende dem tilbage til Energistyrelsen. I stedet må han beholde dem, da loven foreskriver, at myndighedsfejl med beløb på maksimalt 6.000 kroner, ikke skal tilbagebetales.

- Der er ikke begået fejl i udbetalingerne. Vi administrerer efter den lovgivning, der ligger, så hvis man opfylder betingelserne, så er man berettiget til en varmecheck, og så kan vi ikke holde en check tilbage - selvom det så viser sig, at borgeren ikke har opdateret BBR-oplysningerne. Det er sådan, lovgivningen er skruet sammen, siger Ture Falbe Nielsen, der er pressechef i Energistyrelsen.

Og det ser heller ikke ud til, at Ernst Nielsen skal regne med at pengene bliver krævet tilbage. Styrelsen kommer nemlig ikke til at undersøge, hvem der har modtaget pengene, selvom de ikke har været berettiget til dem.

- Vi har ikke hjemmel til det, for hele lovgivningen er netop lagt an på, at hvis man opfylder betingelserne i følge udsøgningsdata, som er sammenkørt fra mange forskellige registre, så er man berettiget til varmechecken, siger Ture Falbe Nielsen.