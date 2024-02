Farvede bamser, følelseslagkager og regelkort skal hjælpe børn igennem sorg

- Det er rigtig rart, at børn ikke skal bruge energi på at forholde sig til nye ting. Det er den samme følelseslagkage, der er begge steder, så det er lettere for barnet at fortælle, hvordan det har det, siger hun.

Fokus på sorg

Horsens Sund By har fået støtte til at lave omsorgskurvene og frivillig hjælp fra Elses Strikkeklub i Horsens til at lave omkring 500 bamser.

Nu skal de deles ud, så flere pædagoger, lærere og familier kan blive klædt på til at snakke om den sorg, der kan ramme når som helst.

- Vi er meget optagede af at se, hvor vi kan gøre en forskel, så jeg tænker, I kommer til at se os igen. Vi vil gerne være med til at sætte fokus på sorg, for vi ved, det hjælper at snakke om det, siger Dorde Petersen.