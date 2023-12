Hør den nye sang, der skal tænde lys hos børn i sorg

Sorg er stadig et tabu

Det er ikke alle, der tør stille spørgsmål, når de kender nogen, der har mistet et nært familiemedlem, men det er vigtigt at tale om sorgen.

- Det er blandt andet den måde, de døde lever videre på, når vi har mulighed for at tale om dem. Der er alt for mange børn, unge og for den sags skyld også voksne, der oplever, at man ikke kan tale om den person, man har mistet, og så oplever man lidt at miste to gange, siger direktør for Det Nationale Sorgcenter, Peter Engelbrekt.

De oplever, at børn er bedre til at tale om sorgen, men at der stadig er et tabu.

- Det mener jeg i høj grad, der er. Der bliver skrevet meget om døden, men når vi nærmer os, så har vi utrolig svært ved at tale om det, siger han.