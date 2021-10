Hadede at cykle som barn: Nu er hun både europa- og verdensmester i cykeldisciplin

Da rytterne blev sendt afsted med tre minutters mellemrum, måtte Camilla vente på, at den sidste rytter kom i mål. Noget som både var nervepirrende og forløsende.

- Jeg er stolt over, at det lykkedes at vinde EM. Jeg mødte op som verdensmester, og det forpligter, men det er jo aldrig til at sige, hvordan folk kører på dagen. Det er én ting at sige, at man også gerne vil være europamester, en anden ting er så at gøre det, siger hun.

Håber på mere hæder

Selvom trofæskabet allerede er fyldt, så får det ikke den nye europamester til at sænke ambitionsniveauet.

- Jeg er bestemt ikke færdig endnu. Til VM i 2019 tog en brite alle individuelle guldmedaljer, og det var lidt af en præstation. Det vil jeg gerne overgå. Det er en vild udmelding, men jeg tror på, at det kan lykkes siger hun.