Horsens bejler til Superligaen - Esbjerg under stregen

Der er tæt kamp om at rykke op i Superligaen, og AC Horsens bejler nu alvorligt til en af de to oprykningspladser, der går til nummer et og to i 1. division.



Horsens vandt fredag aften knebent med 1-0 på udebane over Hvidovre, der også er med fremme i kampen om oprykning.

Med sejren har Horsens 53 point på førstepladsen med fem kampe tilbage at spille. Hvidovre er nummer fire med 50 point.

Det er første gang i denne sæson, at Horsens er helt oppe på førstepladsen, men det kan blive for en kort stund.

FC Helsingør og Lyngby er nummer to og tre med henholdsvis 51 og 50 point for en kamp færre. De to hold mødes lørdag i Lyngby.

Det blev den indskiftede midtbanespiller Tonny Brochmann, der scorede kampens eneste mål på Hvidovre Stadion.

Esbjerg under stregen

På den anden side af Jylland ser det imidlertid meget skidt ud for Esbjerg fB, der fredag aften tabte 2-0 på udebane til Fremad Amager i 1. divisions nedrykningsspil.

Nederlaget sender esbjergenserne under nedrykningsstregen, hvor netop Fremad Amager lå før aftenens kamp.

Der resterer endnu fem runder af nedrykningsspillet, og Esbjerg fB får den 18. maj besøg af aftenens modstander til en revanche på Blue Water Arena i Esbjerg.

Tre point skiller de to klubber ad i bunden af tabellen.