Ivan er én af de sidste mestre af sjældent håndværk

- Det gør det ikke for mig, for jeg har planlagt, at jeg bliver 100 år, så der er mange år endnu, siger Ivan Bak, der er i gang med at føre erhvervet videre.



En kærlighed til træ

Det er 50 år siden, at Ivan Bak fra Østbirk ved Horsens kunne kalde sig for snedker. Han holdt særligt af at kræse for håndarbejdet, så da arbejdet udviklede sig til at blive fabriks- og industritekniker, valgte han at skifte retning.

- Man har hver især et interesseområde, man brænder for, og for mig er det at arbejde med træ, siger Ivan Bak.