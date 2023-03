80-årig på plejehjem debuterer som fantasyforfatter

Julie Schuster Lapp, der er journalist på TV SYD og i otte år har drevet Instagramkontoen Bogfeber, hvor hun anmelder, diskuterer og fortæller om bøger, siger følgende om Sayakas Saga:

- Det sker meget sjældent, at man udgiver en debut, når man bor på plejehjem og er 80 år, som det er tilfældet med Pau. De fleste debutanter er noget yngre, fordi det er folk, der drømmer om at blive forfatter, så de har et langt liv foran sig med at skulle udgive bøger.

- Bogen er i fantasygenren, men den er det, vi kalder Low Fantasy men en verden, vi kan genkende os selv i, men med magiske elementer som eksempelvis den ulv, der følger dem, som vi ikke normalt ser i vores egen verden.

- Man kan godt mærke, at det er en 80-årig, der har skrevet den, da sproget er meget klassisk, og der er mange pauser, hvor det eksempelvis bliver forklaret, at de står op og får noget morgenmad. Det er noget man også ser i Tolkiens Ringenes Herrer og de mere klassiske børneeventyr som Junglebogen og Peter Pan. Så man kan godt se, at hun formentlig selv er vokset op med den slags litteratur.

- Selvom det er et forlag, hvor man selv er med til at betale for at få bogen udgivet, så ville de aldrig købe et manuskript, som ikke kan sælge, for det er det, de tjener deres penge på. Så at de siger ja til tre bøger, betyder at de kan se noget potentiale i det, som Pau har lavet.

- Jeg kan godt forstå, at de har set et potentiale i hende, for hun har tydeligvis forstand på at skrive, og hun har fundet et hul i bøgernes verden, hvor der har været plads til hendes litteratur, der på alle måder er lidt usædvanlig.