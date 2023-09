Landbrugsskolerne oplever uventet stor vækst

Derfor har det også en betydning for dem, at der er flere, der vælger uddannelsen til.

- Jeg synes, det er fedt, at folk åbner øjnene for det i stedet for at dømme det, og at folk gerne vil lære noget om det og føre det videre, så vi kan blive ved med at få mælk og kød, siger Anne Vibe.

Ifølge Landbrug og Fødevarer er det vigtigt at få uddannet flere, for der er brug for landmænd. Deres beregninger fra 2020 viser, at dansk landbrug i 2030 vil mangle cirka 2.200 faglærte medarbejdere.

På landsplan oplever de 11 landbrugsskoler en større vækst i år, end der har været i mere end ti år.