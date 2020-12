Lokalt museum graver sig ind på top 10 over danske fund i 2020

Hvert år udpeger Slots- og Kulturstyrelsen en top 10 over unikke fund, der på hver sin måde kaster nyt lys over vores fælles danmarkshistorie.



I år har Horsens Museums fund af blandt andet fire rundhøje, en langhøj og 13 fladmarksgrave fra den tidlige bondestenalder ved Bygholm Bakker kvalificeret sig til listen.

- Det er vi selvfølgelig vildt stolte over. Det har været en enormt udfordrende udgravning, fordi fundene var mange og komplicerede. Til gengæld kan vi nu bidrage med helt ny viden om en ret særlig tid i Danmarkshistorien, siger afdelingsleder ved Horsens Museum, Lone Seeberg.

Gået stille med fundet

Det var arkæologernes undersøgelse og udgravning af Bygholm Bakker forud for byggemodningen af områder, der førte til det opsigtsvækkende fund, som muset i øvrigt er gået meget stille med.

Faktisk er udmeldingen om pladsen på top 10 over årets unikke danske fund første gang, som Horsens Museum melder offentligt ud om fundet.

Et opgør mellem kulturer

Vi ved ganske lidt om, hvad menneskene tænkte og forestillede sig i den tidlige bondestenalder, men fundene ved Bygholm Bakker bringer arkæologerne tættere på sporet - og Horsens Museum på en national top 10.

I den tidlige bondestenalder brugte man store ressourcer på at bygge rundhøje til begravelser og rituelle ofringer. Men pludseligt ændrede det sig.

- Ud fra vores fund kan vi se, at rundhøjene ved Bygholm Bakker blev lukket af og i stedet ombygget til en langhøj. Samtidigt ser det ud til, at der opstår nye begravelsesritualer. Blandt andet blev der anlagt 13 fladmarksgrave under stendynger ved siden af højene. Det fortæller om en afgørende kulturændring, hvor strømme udefra påvirkede vores måde at leve på, fortæller Per Borup, museumsinspektør ved Horsens Museum.