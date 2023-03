Maja og 220 andre tog en hård kamp mod uret i en labyrint af trapper og tunneller

Løbet var ikke kun for garvede løbere, og alle kunne melde sig til for at få et indblik i, hvad orienteringsløb kan. Alligevel er udfordringen dog ikke helt nemt.

- Jeg vil gerne garantere for, at folk ikke kan finde ud af det – man skal tænke sig grundigt over, hvilken etage, man er på, siger Erik Nielsen, der også har tegnet kortet til søndagens orienteringsløb.

Man skal have hjernen med

Der skal altid være flere veje at komme fra post til post i et orienteringsløb, og det er netop det, der gør orienteringsløbet til noget helt andet end almindelig løb, mener Maja Alm.

- Jeg har altid synes, det er megakedeligt bare at løbe en tur, men orienteringsløb synes jeg er helt vildt sjovt, fordi man hele tiden skal tænke over, hvordan man kommer frem. På den måde har man hovedet med hele tiden og glemmer, at det er hårdt, siger hun.