Det giver knubs og blå mærker, men flere melder sig ind i samme klub som Lauge

Fællesskab frem for alt

Udviklingen er de seneste år kun gået en vej for Rugbyklubben i Erritsø. Medlemstallet var lavest i 2007, hvor der kun var 70 medlemmer, men i dag har man mere end fordoblet det tal. Og det er også noget, man lægger mærke til i Dansk Rugby Union.

- Erritsø GIF har haft et stort fokus på ungdommen, og det arbejder giver gode resultater nu. Desuden har de investeret i nye faciliteter, som også gør dem attraktive som klub. Endelig har de rigtig mange dygtige frivillige, som gør et godt arbejde. Jeg er sikker på, at den gode udvikling vil fortsætte for dem, fortæller sportschef i Dansk Rugby Union, Mikael Lai Rasmussen.