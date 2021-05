Modstandsfolk betalte den ultimative pris: Nu får de opkaldt veje efter sig

Efterkommerne har givet lov til, at 46 af navnene må bruges til at hædre modstandsfolkene. Øverst på prioriteringslisten står de modstandsfolk, der mistede livet i modstandskampen, og Henning Grønlund Carlsen og Georg Walther Andersen er de to første.

- Det er dejligt, at vi nu får de to første vejnavne til minde om modstandsfolkene, og jeg ser frem til, at vi i de kommende år kan mindes endnu flere frihedskæmpere, når vi får mulighed for det med andre nye veje, siger Peter Sørensen.