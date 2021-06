Ny Rasmus Klump bog indbyder til skattejagt i Horsens

Guldmønter og medaljer i centrum

Læser man bogen om Rasmus Klump, der besøger Horsens, vil en lokal hurtigt genkende flere steder. Han har nemlig taget sine trofaste venner med under armen, mens de går på opdagelse i byen.

Nu har alle mulighed for at gå i nogle af de samme fodspor, når turistbureauet Destination Kystlandet inviterer til skattejagt.

- Det går ud på, at man går en rute rundt i Horsens, hvor man bliver introduceret for flere opgaver undervejs. Når man har gået ruten, ender man på Kunstmuseet og får en fin medalje, siger direktør for Destination Kystlandet, Helle Berthold Rosenberg.