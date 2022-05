Politiet betragter savnet besætningsmedlem fra Horsens-skib som død

Skal tage stilling til tiltage

Københavns Politi oplyser til TV SYD, at anklagemyndigheden er ved at tage stilling til, hvorvidt der skal rejses tiltale med den britiske styrmand på Scot Carrier, som politiet formoder var skyld i, at Karin Høj kæntrede.

Den britiske styrmand er indtil videre sigtet for uagtsomt manddrab.