3300 krammebamser skal trøste de syd- og sønderjyske børn på sygehuset

Her stod Helle Malskær, der er anæstesisygeplejerske på Dagkirurgisk Afdeling, klar til at tage i mod 900 af bamserne. På hendes afdeling behandler de blandt andet børn, der skal have foretaget ortopædkirurgiske indgreb og operationer.

- Vi bruger dem til at aflede børnene, når de kommer hos os. Det er jo en lidt uvant situation at komme på sygehuset. Så der er det vigtigt, at der er et eller andet, man kan trøste dem med, fortæller hun, mens kasserne med krammebamserne bliver læsset ud af lastbilen.

Har delt bamser ud i 15 år

Det er ikke første gang, at man bruger bamser til at berolige børnene med. På sygehuset i Kolding har man brugt bamserne i 15 år.