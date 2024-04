37-årig kendt skyldig i drab nytårsmorgen

Opdateres...

Her kendte et enigt nævningeting ham skyldig i drabet.



Mens det kun lige har været de nærmeste til afdøde og tiltalte, der har fulgt retssagen, var der mandag dukket over 20 personer op på tilhørerrækkerne. Det fik retsformanden til at bede om god ro og orden, når der skulle afsiges kendelse.

- Uanset om man er enig eller ej, så skal man ikke komme med tilråb, lød det fra salen.

Nytårsmorgen sidste år blev Adan Mahamed Dek stukket med kniv i ryggen fire gange klokken 05.08 ved Rendebanen midt i Kolding.

Hans lunger punkterede, og han forblødte, hvilket var årsagen til, at han afgik ved døden kort tid efter.

Charlie Mørcke har selv forklaret, at knivstikkeriet skete i nødværge, fordi Adan Mahamed Dek og en af hans venner gik frem mod ham med en kniv i hånden samtidig med, at to andre venner befandt sig i nærheden. Det fik ham til at føle sig truet, og han så derfor ingen anden udvej end at tage konfrontationen, fortalte han på sagens første dag.

Retten mente dog ikke, at Charlie Mørcke havde været i en så farlig situation, at det var nødvendigt at handle, som han gjorde.