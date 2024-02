Beboer døde efter mindre end to minutter i spabad

Medfølelse fra politikere

TV SYD har også rakt ud til borgmester i Kolding Kommune Knud Erik Langhoff (C) for at få en reaktion på ulykken.

- Jeg vil gerne udtrykke min dybeste medfølelse til borgerens nærmeste pårørende, lyder det i et skriftligt svar.

Socialudvalgsformanden i Kolding Kommune, Villy Søvndal (SF), udtrykker også sin medfølelse.

- Min dybeste medfølelse går til familien der står tilbage og de øvrige på Centervej. Det er tragisk på alle måder, siger han.

Hvordan kunne det ske?

- Vi har politianmeldt sagen for at få opklaret, hvad der er sket. Det vil jeg ikke kloge mig på. Vi har brug for nogle uvildige øjne, og jeg vil vente med at tage stilling til, hvad der evt. skal gøres anderledes fremover, indtil politiets konklusion kan gøre os klogere, siger Villy Søvndal.