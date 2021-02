Borgmester undrer sig: Skoler skal lukke, mens idrætten må åbne

I Kolding ryster borgmester Jørn Pedersen, Venstre, undrende på hovedet over, at skoler og daginstitutioner i postnummer 6000 fortsat skal holde lukket i den kommende uge, samtidigt med, at breddeidrætten fra mandag må åbne igen med op til 25 deltagere.

- Jeg kan ikke forklare det, det må jeg overlade til myndighederne at gøre, siger borgmesteren lørdag morgen til TV SYD.

- Jeg respekterer, at skolerne og institutionerne skal tvangslukkes på anden uge, fordi smittetrykket er højt i 6000 Kolding, men jeg synes, det er mærkeligt, at børnene så må mødes på sportspladsen, endda uden at de skal medbringe for eksempel en negativ coronatest. Det kan jeg ikke forklare, det er sundhedsmyndighedernes afgørelse, siger Jørn Pedersen.