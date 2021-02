Skole og daginstitutioner skal fortsat holde lukket i Kolding

Skoler og daginstitutioner i 6000 Kolding har været lukket hele ugen, og det skal de fortsat være.

Sundhedsministeriet har via et telefonopkald sent fredag, meddelt Kolding Kommune, at nedlukningen af skolerne og institutionerne i postnummer 6000 forlænges, skriver kommunen på deres Facebook-side. Det er således de samme skoler og institutioner som var lukkede i uge 8.

- Vi havde forventet at det nok var en fortsat lukning, men jeg ret træt af, vi først får endelig besked her fredag aften. Det er ikke i orden af hensyn til personalet o, forældre og børnene, siger borgmester Jørn Pedersen, Venstre til TV SYD.