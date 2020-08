Byrådsmedlem dømt for at opfordre unge til at bevæbne sig

Byrådsmedlem og tidligere medlem af Dansk Folkeparti Knud Ahrnkiel læste i september 2018 en artikel på tvsyd.dk om et overfald i Kolding, hvor en gruppe på 10-12 unge mænd med mellemøstligt udseende skulle stå bag et overfald. Det fik ham til at skrive et opslag på Facebook, hvori han opfordrede unge til at bevæbne sig.

- Fantastisk med den kulturberigelse, men hvor er vores friske ungdom henne, bør I ikke finde sammen, bevæbne jer, og sammen en gang for alle fjerne den ondskab, husk med ondt skal ondt fordrives, lød det i politikerens opslag.

Knud Ahrnkiel fjernede efterfølgende opslaget, men ved Retten i Odense kostede det ham i går, mandag, 60 dages betinget fængsel.

Læs også DF'er til ungdommen efter overfald: I skal bevæbne jer

Dom ingen overraskelse

Dommen kommer ikke bag på den erfarne politiker.

- Det var helt forventeligt med den røde dagsorden, der er i det her land. Hvis man er kritisk over for de her, der har den herkomst, så får man en straf. Det var forventeligt. Men jeg forstår ikke, at man bliver dømt for at være patriot og glad for sit flag og sit land, siger Knud Ahrnkiel til TV 2/ FYN.

Knud Ahrnkiel har anket dommen til landsretten.

Da Knud Ahrnkiel skrev opslaget, var han medlem af Dansk Folkeparti. Men kort efter opslaget, meldte han sig ud af partiet. Det skete ifølge TV 2/ FYN, efter at han blev sat på plads af partisekretær Poul Lindholm.

Politikeren er i dag medlem af byrådet i Kerteminde på Fyn for Miljølisten.

Det var dette opslag, som Knud Arhnkiel havde lagt på Facebook. Foto: Facebook