Da konen gav Lars et løfte, satte hun gang i en besættelse, der har varet i 30 år

Det var først, da Lars var i slutningen af tyverne, at interessen for Harley Davidson kom. Med et kommende bryllup og to små børn var der dog ikke udsigt til, at han selv ville få fat i en motorcykel. Men så gjorde Lars’ kone Pia noget uventet.

- Til vores bryllup havde jeg i en sang skrevet, at han gerne måtte købe den Harley. Han snakkede jo ikke om andet. Det kom jeg til at love ham, og så tog det fart, siger Pia Olesen.

I dag har han tre motorcykler. En til ham selv, en til Pia og en til datteren. Deres søn har sin Harley stående hjemme hos sig selv. Lars var også med til at stifte Harley Davidson Club Kolding, hvor han i dag er formand. Det er 25 år siden nu.