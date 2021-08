En voksende succes: 20 år med vin fra Dons

Historien om den grimme ælling er måske en af H.C.Andersens mest elskede. Hvem kan ikke spejle sig i historien om den grimme ælling, der må lide under mobning, spot og ringeagt for så til sidste at blive en smuk stolt svane. Men på trods af alle vore drømme bliver de fleste af os kun til gråænder, som alle de andre. Ikke sådan for Skærsøgaard Vin.

Tvivlere og næserynkere var der nok af, da Sven Moesgaard i 2001 høstede sin første vin.

- Jeg gjorde det, fordi der ikke var nogen andre, der gjorde det, og at det var forbudt på det tidspunkt, fortæller Sven Moesgaard i dag.

Det var faktisk forbudt at producere vin for at sælge det. Til privat brug måtte man gerne, som alle, der kan huske 70'erne og de boblende vinballoner med 3 ugers-vin, der stod i ethvert parcelhus med respekt for sig selv, ved.

Ingen EU-tilskud til den danske vinbonde

Det lykkedes for Sven Moesgaard at få lov til at sælge sin vin, men han måtte indgå en sand djævlepagt for at få det. Han måtte til gengæld frasige sig retten til at få EU-tilskud til at producere sin vin.

Det er EU's landbrugsstøtte, der så er vokset til at blive en grim grib, der gør det muligt at købe en spansk vin for småpenge. Vinene fra Skærsøgaard løber op i flere hundrede kroner, netop fordi de ikke får tilskud. Vinbonden fra Dons klager ikke.



- Jeg var bare glad for at kunne få lov til at producere. Men derfor kunne jeg alligevel godt tænke mig, at subsidierne blev fjernet, siger han.