Entusiastiske forskere til udsolgt stormøde om kræft

Det samme - men ikke helt

For Ane Appelt, dansk lektor på Leeds Universitet i Nordengland, var det en stor glæde at deltage.

- Det er fantastisk inspirerende at være her. Og det, der er mest inspirerende er, at de 500 deltagere ikke beskæftiger sig helt med det samme, som jeg gør. Men at det er så bredt, og der er så mange vinkler på kræftforskningen, at man får nogle nye ideer og noget ny inspiration og nogle nye kontakter og nyt netværk. Det er super fantastisk, siger hun.

Samarbejde via konferencen

100 unge forskere var også med på konferencen.

En af dem var Morten Hornemann Borg, der laver patientundersøgelser på Sygehus Lillebælt, Vejle, for at finde biomarkører - tegn - på tidlig lungekræft.

- Jeg kan høre, at der er brug for biomarkører i andre kræftformer. Der er da også andre, der forsker i det, men leder efter andre biomarkører. Så her på konferencen kan vi mødes og snakke om muligt samarbejde, siger han.