Et forskningsprojekt gav Lis fire år mere sammen med sin kræftsyge mand

Det betød, at der ikke var en svulst stor nok til, at der kunne blive taget en biopsi, så han blev sendt hjem for at blive mere syg.

I juni tog de atter afsted mod København, og her var der så heldigvis en svulst, der var blevet så stor, at der kunne tages en biopsi.

- Det viste sig, at han havde en ikke-arvelig mutation, hvilket vi var glade for, da det betød, at han ikke havde givet det videre til vores døtre, siger Lis Ravn Ebbesen.

Lægerne fortæller, at de havde et forsøg, der passede til hans kræftforløb, da den mutation han havde, var den samme mutation, der var skyld i, at man får modermærkekræft.

- Det var et amerikansk forsøg, hvor man ville prøve at give den samme medicin, som man gav til patienter med modermærkekræft, til lungekræftpatienter med netop denne mutation. Det tilbud takkede min mand ja til, siger Lis Ravn Ebbesen.

Livet før kræft kommer tilbage

Lis Ravn Jeppesens mand havde i foråret 2016 proklameret, at han troede, han holdt sommeren over, men ikke helt til jul. Han kunne mærke, at hosten tog til og han blev mere og mere svækket.

I august gik han i gang med forsøgsbehandlingen, der var i pilleform. To gange i døgnet skulle han tage en pille, og han måtte ikke spise én time før og to timer efter indtagelsen af pillen.

- Allerede efter en måned kunne han mærke, at hans hoste var væk, fortæller Lis Ravn Jeppesen