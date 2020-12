Eva Kjer: Finansloven gør det svært for private børnehaver

Men det er en dårlig idé, lyder det fra Venstres Eva Kjer Hansen.

- Vi har set flere tiltag fra regeringens side, hvor man prioriterer de kommunale skoler eller de kommunale børnepasningstilbud. Det ser jeg som et kæmpe værdiskred i forhold til at have et samfund, hvor vi har den der sunde konkurrence mellem forskellige driftsformer, hvad end det er private, kommunale eller selvejede, siger Eva Kjer.

I den private børnehave, Rådbæksgaard, der ligger i Kolding, tror de ikke, at de kommer til at lukke institutionen på grund af de nye ændringer, men det hjælper dem ikke i deres drift af børnehaven.

- Vi bliver nødt til at lave vores virksomhedsmodel om. Jeg kan godt være lidt usikker på, hvordan fremtiden ser ud, siger Kari Uth, der er ejer og leder af Rådbæksgaard.

Pengene skal gå til børnene

Ifølge finansloven gælder reglerne allerede for privatskoler. Og sådan bliver det nu også for de private børnehaver, hvilket er et skridt i den rigtige retning, mener Anders Kronborg fra Socialdemokratiet.

- Jeg synes det er god fornuft i, at de offentlige penge, vi afsætter til at forbedre kvaliteten til børnene, at de også går til børnene. Så der ikke er nogen private, der kan skumme fløden og trække profit ud.