Flyselskab dumper ny medarbejderordning

Med den nye aftale om midlertidig arbejdsfordeling kan virksomheden ellers sende sine medarbejdere hjem på dagpenge mellem 20 og 50 procent af arbejdstiden.

Men det mener administrerende direktør Jesper Rungholm slet ikke er muligt, og derfor er ordningen ubrugelig for ham.

- Vi er alt for mange ansatte, og hvis vi skal fordele, det arbejde vi har, skal vi ud og fyre flere folk. Der er simpelthen ikke arbejde nok til alle, siger Jesper Rungholm.

Gå på dagpenge noget af tiden

Den nye aftale giver mulighed for at medarbejdere i en periode kan modtage dagpenge i stedet for at virksomheden fyrer.

Målet er, at der ikke kommer masser af fyringer, nu hvor lønkompensationsordningen er udløbet.

Den maksimale dagpengesats er sat op fra 19.000 kroner til 23.000 kroner og der bliver ikke brugt af dagpengeretten.

Men der skal altså være arbejde nok, der kan fordeles og det er svært hos DAT, hvor omsætningen her i 2. kvartal er faldet med 84 procent.

DAT har haft over 160 af deres 216 medarbejdere hjemme på lønkompensation

Virksomheden sagde i dag farvel til otte medarbejdere. Det kunne den nye ordning ikke forhindre.