Fra krykker til canicross: Bo og hunden Rocky modbeviste lægerne og fandt en ny passion

Et særligt bånd

Canicross er en løbesport, hvor man har et bælte om livet og løber gennem terræn hægtet sammen med en hund.

- Det er jo en fantastisk mulighed for at få trænet din hund, samtidig med at du selv får motion. Det giver bare god mening for begge parter, siger Anita Hedelund, der er tovholder for Team Jelling i løbeklubben HPM Dirty Paw.