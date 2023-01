Han har vundet PL- og VM-guld - i går blev Tobias hædret af danskerne

Efter flere undersøgelser fik han konstateret en muskelsygdom, som hører under diagnosen kognitiv myopati. Han er én af kun fire i verden, der har sygdommen, og bruger til dagligt en kørestol for at spare på kræfterne.

- Sygdommen betyder, at jeg bliver meget hurtigt træt i kroppen og musklerne, og at jeg ikke er særlig stærk i muskelgrupperne og har svært ved at bygge muskler op. Jeg skal hele tiden tænke over, når jeg tager et skridt, om jeg går ordentligt, for ellers så snubler jeg, siger Tobias Thorning Jørgensen.