Historiker: Koldinghus rykker op i en helt anden liga

Det gamle kongeslot i Kolding, Koldinghus, bliver nu en del af et trekløver med Rosenborg og Amalienborg. Her skal kongehusets rigdomme og effekter udstilles på linje med de to andre kongeslotte.

Det er på høje tid, mener historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

- Koldinghus rykker nu op i en helt anden liga. Nu får kongeslottet endelig den status, det fortjener. Faktisk mener jeg, det allerede burde have haft den for 30-40 år siden. Koldinghus er jo det eneste af de omkring 40 kongeslotte, der var i senmiddelalderen, som ikke helt er forsvundet eller i ruin. Det er derfor på høje tid, det kommer til at udstille nationalhistorie, siger Lars Hovbakke Sørensen.

- Det er en helt usædvanlig udstilling, de nu bliver en del af. Effekterne er ofte meget dyrebare, og så er det jo helt særligt, at det hele har tilhørt kongefamilien. Koldinghus kommer derfor til at adskille sig fra de andre nationalhistoriske museer i Danmark, fortæller han.

Christian 4.s krone kommer til Kolding

Koldinghus bliver nu en del af Kongernes Samling. Derfor får stedet nu også en ny direktør, da det overgår fra et lokalhistorisk museum til et nationalt.

Den nye direktør er Thomas C. Thulstrup, der planlægger en udstilling i februar, hvor blandt andet Christian den 4.s krone vil blive vist. Det giver ifølge Lars Hovbakke Sørensen god mening, at Christian 4. kommer tilbage til Kolding.

- Christian 4. opholdte sig meget på Koldinghus. Han kunne lide stedet, og byggede derfor også til og lavede en del om. Koldinghus er derfor meget præget af netop ham. På den tid rejste kongerne meget mere rundt i landet, men det var meget forskelligt fra konge til konge, hvor meget de brugte Koldinghus. Men Christian 4. havde altså en stor kærlighed til stedet, fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

Dette er Christian 4.s kongekrone, der ikke har været uden for Sjælland siden 1648. Altså i 372 år. Foto: Kongernes Samling, Amalienborg