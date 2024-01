"Hvor har De den historie fra?" spurgte dronningen måbende - borgmester taler ud om pinligt øjeblik

Den pinlige situation med den paniske borgmester og den forbløffede dronning gik viralt. Det blev et af de mest sete klip i 2015 med tusindvis af visninger og interaktioner på Facebook.

- Jeg kan godt se det sjove i det, men på dagen havde jeg gerne været den historie foruden, fortæller Jørn Pedersen, der efterfølgende har måttet høre for episoden igen og igen - for det meste med et smil om munden.

I det pinlige øjeblik forsøgte borgmesteren at redde situationen foran dronningen og tusindvis af tilskuere ved at sige, at der måtte være tale om en vandrehistorie.

En usand historie løber løbsk

Maleriet er malet på en side i gæstebogen hos Brødremenighedens Hotel. Her boede kongefamilien under et besøg, da dronning Margrethe var 14 år gammel.