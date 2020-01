Irene hårdt ramt af rotteplage

Det pusler og larmer fra Irene Bonde Jensens skunk i hendes hjem i Christiansfeld, og en gang i mellem kan hun høre en gnaven.

Sådan har det været siden efteråret, hvor hun hele 25 gange har haft besøg af uventede rotter.

- Det er træls at blive ved med at have det problem, for det er faktisk temmelig frustrerende at høre på og vide, at de er der og vide, at de ødelægger bygningen – for det gør de, understreger Irene Bonde Jensen.

De seneste mange måneder har hun kunnet høre rotterne hver evig eneste dag, og når fælderne klapper, er hun også vidne til det hver gang.

Irene Bonde Jensen har siden efteråret haft besøg af rotte 25 gange i hendes hjem i Christiansfeld. Foto: TV 2 Danmark

Tre gange så mange rotter

Irene Bonde Jensen er langt fra den eneste i landet, der døjer med det problem denne vinter.

Skadedyrstekniker ved Anticimex Flemming Sudsgaard har de seneste måneder fanget tre gange så mange rotter sammenlignet med normalt.

- Det er ikke urealistisk, at vi fanger 10-12 stykker om dagen, siger Flemming Sudsgaard.

Ifølge ham så er de seneste månedernes store mængde regn skyld i, at rotterne søger indenfor.

- Vi har jo i øjeblikket meget vådt vejr, og det kan rotterne ikke lide. Så de vil gerne ind et sted, hvor det er lunt og varmt. Derfor søger de mod byerne, hvor de kan komme indenfor et sted, siger Flemming Sudsgaard og fortsætter:

- Rotter behøver kun en lille sprække på størrelse med en tommeltot, og så kan de komme ind i en bolig.

Skadedyrstekniker Flemming Sudsgaard fanger tre gange så mange rotter hver dag denne vinter. Foto: TV 2 Danmark

- Anmeld dem, inden én bliver til mange

Hos den skadedyrsbekæmpende virksomhed Anticimex har man denne vinter været nødt til at ansætte 10 ekstra mand for at komme skadedyrene til livs.

Regionschef ved Anticimex Torben Oltmann fortæller, at virksomheden i fire syddanske kommuner på nuværende tidspunkt har fået 1000 flere anmeldelser sammenlignet med sidste år.

Han tror ikke, at vi nogensinde kommer rotterne til livs.

- Rotterne er totalt overlegene, men vi kan bekæmpe dem på bedste vis. Man har anmeldelsespligt som borger i Danmark, så anmeld dem, hvis I ser dem, inden én bliver til mange, lyder opfordringen fra Torben Oltmann.