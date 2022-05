Jørgen har brugt tusindvis af kroner på sine to veteranknallerter

Før turen denne lørdag morgen rigtigt skydes i gang, mødes han med vennerne på havnen i Kolding til en gang morgenkaffe. Men så skal der ellers gang i maskinerne.

- Først kører vi ud omkring Svanemose et naturskønt område lige uden for Kolding. Derefter tager vi mod Jels Sø, hvor vi igen holder en kaffepause, smiler Jørgen.

Efter formiddagskaffen kører holdet mod Lind til et stumpemarked. For er der noget Jørgen Møller Jensen har brugt tid på, så er det at reparere, forskønne og forkrome knallerterne, og så er der brug for reservedele. Det koster nemlig at sætte gamle maskiner i stand.

- Uh ha ja, jeg har nok brugt omkring 25.000 kroner på min Puch Maxi MS 50, som jeg købte for 600 kroner for 11 år siden. Og så har jeg brugt omkring 30.000 kroner på Suzuki'en, griner Jørgen, og fortsætter.